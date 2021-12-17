Агентство развития медиа и НСТР рассказали о законопроекте "О медиа"

До внесения в Милли Меджлис законопроекта "О медиа" было организовано широкое общественное обсуждение с участием многочисленных представителей СМИ, были учтены мнения и предложения журналистов, подчеркнувших важное значение проекта с точки зрения оздоровл

До передачи на рассмотрение в Милли Меджлис законопроекта "О медиа" было организовано широкое общественное обсуждение с участием многочисленных представителей СМИ, были учтены мнения и предложения журналистов, подчеркнувших важное значение проекта с точки зрения оздоровления медиа-среды нашей страны. В настоящее время активное участие представителей различных сфер общества наряду с представителями СМИ в обсуждениях законопроекта положительно оценивается нами как показатель широкого общественного интереса к законопроекту "О медиа".

Об этом Report сообщили в Агентстве развития медиа.

Отмечается, что законопроект разработан с учетом международных норм и принципов, а также прогрессивного зарубежного опыта. При разработке отдельно взятых норм проекта были изучены аналогичные законы различных государств, нормы сформированы так, чтобы соответствовать передовым стандартам в соответствии с социальным заказом общественности, подходу международных правовых актов, опыту зарубежных государств и прецедентам Европейского суда по правам человека.

Законопроект не противоречит статье 10-й Европейской конвенции "О защите прав и основных свобод человека" и 50-й статье Конституции Азербайджанской Республики, наоборот, созвучен с требованиями соответствующих статей и определяет механизм их защиты.

Одним из широко обсуждаемых вопросов является выдача журналистских удостоверений. Обращение за получением этих удостоверений носит сугубо добровольный характер, журналист и без этого удостоверения может осуществлять свою деятельность беспрепятственно и с использованием всех установленных законом механизмов защиты.

Журналист получает возможность быть включенным в медиа-реестр после соответствующего обращения и предоставления предусмотренных законом сведений и получает удостоверение, демонстрирующее правовой результат этого процесса. Удостоверение именуется как "удостоверение журналиста" и является формальным документом, удостоверяющим, что заявитель действительно включен в реестр, а не то, что он является журналистом. Для получения этого документа никакие тестовые испытания не предусмотрены.

Включение в реестр субъектов медиа направлено на совершенствование и более оперативную организацию механизма защиты прав, признаваемых субъектами медиа и их работниками, определение круга субъектов медиа и журналистов, к которым могут быть применены льготы и привилегии, формирование экономического и правового обоснования проектов поддержки их развития: "Что касается вопроса об отказе в выдаче удостоверения недееспособным лицам или лицам с ограниченной дееспособностью, хотели бы отметить, что в соответствии с требованиями гражданского законодательства исключено обращение за удостоверением лиц до 7 лет, кроме того не понимающих своих действий с ментальной точки зрения и не отвечающих за свои действия, то есть недееспособных лиц, а также лиц от 7 до 18 лет, то есть лиц с ограниченной дееспособностью".

Для получения журналистского удостоверения не обязательно быть гражданином Азербайджана, постоянно проживающим в Азербайджанской Республике.

Мнения о том, что предложение дает государственным органам все полномочия определять, кто может заниматься законной журналистской деятельностью, не приемлемы и не могут быть темой обсуждения. Проект не регулирует деятельность представителей СМИ, занимающихся противоправной деятельностью, поскольку эта деятельность не является предметом данного законопроекта.

Законопроект не ограничивает свободы журналиста в выполнении им своей миссии, в том числе права жить за границей, такой подход не может быть объектом обсуждения.

При определении круга требований, предъявляемых к информации, опубликованной и (или) транслируемой в СМИ, а также случаев, разрешающих использование или распространение конфиденциальных аудио- и видеозаписей, фотосъемок, ссылались на конкретные положения Европейской конвенции "О защите прав и основных свобод человека" и 32-ю статью Конституции Азербайджанской Республики. Данная норма обращает внимание не на проведение аудио- или видеозаписи, фотосъемки в отношении какого-либо лица без его ведома, а на способ осуществления этой деятельности, то есть на скрытное использование технических средств, предназначенных для получения информации.

В законопроекте содержатся ссылки на законы Азербайджанской Республики "О военном положении", "О чрезвычайном положении", "О борьбе с религиозным экстремизмом", "О борьбе с терроризмом", регламентируется деятельность работников медиа в период военного и чрезвычайного положения, в зоне проведения спецопераций против религиозного экстремизма, а также в зоне антитеррористической операции. Все это направленно на защиту интересов общественного порядка и прав других лиц и вытекает из общественной необходимости.

В некоторых суждениях к законопроекту норма о беспристрастном и объективном толковании фактов и событий, недопустимости односторонности была представлена вне контекста. На самом деле, как следует из содержания статьи 14, соответствующая норма предусматривает требования к публикуемой в СМИ информации, а не к комментарию журналиста, то есть устанавливает обязательство не для журналистов, а для субъектов медиа.

Дискуссии вокруг законопроекта без полного понимания его текста и сути во многих случаях приводят к ошибочным выводам, один из которых связан с деятельностью социальных сетей и "блогеров". Вопреки мнениям, ни одно из положений законопроекта не распространяется на деятельность социальных сетей и "блогеров".

Представления о понятии "платформенный вещатель" являются результатом совершенно неправильного подхода. Понятия "интернет-телевидение" и "платформенный вещатель" не тождественны, первое имеет более широкое понятие. Под "платформенным вещателем" подразумевается вещатель с платформ (платная наземная платформа, кабельное, IPTV, OTT, прямой интернет-эфир и т. д.) за исключением метода открытого наземного вещания. Только интернет-телеканалы, желающие стать платформенными вещателями, должны соответствовать определенным требованиям (трансляция со своего сайта, наличие программной сетки, минимум 6-часовое вещания и т. д.), чтобы подать заявку на лицензию. Получив эту лицензию, они могут заключить договор с операторами и получить возможность быть представленными на платных наземных платформах, используемых оператором мультиплекса, и на платных кабельных, IPTV, OTT и других платформах, используемых оператором платформы.

Лицензия "платформенного вещателя, осуществляющего спутниковое вещание", также позволит быть представленными в спутниковом вещании. Деятельность интернет-телевидения, которое не соответствует или не желает получать лицензию, не ограничивается.

Другой момент, упомянутый в обращении, связан с Аудиовизуальным советом, который будет выполнять функции регулирующего органа по аудиовизуальным медиа. В настоящее время органом, регулирующим телерадиовещание, является Национальный совет телевидения и радио (НСТР). Положения, касающиеся Аудиовизуального совета, адаптируются с моментами в законодательстве касательно НСТР (формирование Совета, его финансирование, основные задачи и т. д.). Ряд положений даже ограничил полномочия Аудиовизуального совета. Например, число членов Совета сокращено с 9 до 7, исключена возможность назначения одного и того же члена Совета более двух раз, срок полномочий сокращен с 6 до 5 лет.

Что касается утверждений о том, что финансирование Совета из госбюджета бросит тень на независимость его деятельности, следует отметить, что во многих европейских странах существует практика финансирования регулирующих органов из госбюджета.

Еще до представления законопроекта в Милли Меджлис в десятках медиа-субъектов была проведена его презентация, проведено обсуждение с участием сотен журналистов. К сожалению, несмотря на эффективную коммуникацию, налаженную Агентством развитию медиа и НСТР, вокруг законопроекта до сих пор звучат не соответствующие реальности мнения. Во избежание этого представителям СМИ, экспертам и общественным активистам рекомендуется при изложении своих мнений не выходить за рамки контекста законопроекта и внимательно ознакомиться с содержанием проекта.