Агентство объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа

Агентство по развитию медиа (MEDIA) объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа.

Агентство по развитию медиа (MEDIA) объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило MEDIA.

Отмечается, что в конкурсе могут участвовать субъекты онлайн-медиа, включенные в Медиа Реестр, публикующие общественно-политический и спортивный контент. Заявки принимаются до 2 декабря, 18:00.

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы должны быть представлены в MEDIA в электронной форме через портал mib.media.gov.az.

По итогам конкурса между Агентством и победившими субъектами онлайн-медиа будет подписан договор о предоставлении в течение 6 (шести) месяцев ежемесячной финансовой помощи в размере 3000 (трех тысяч) манатов каждому субъекту СМИ.