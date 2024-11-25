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Агентство объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа

Агентство объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа Агентство по развитию медиа (MEDIA) объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа.
Медиа
25 ноября 2024 г. 12:31
Агентство объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа

Агентство по развитию медиа (MEDIA) объявило конкурс для поддержки субъектов онлайн-медиа.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило MEDIA.

Отмечается, что в конкурсе могут участвовать субъекты онлайн-медиа, включенные в Медиа Реестр, публикующие общественно-политический и спортивный контент. Заявки принимаются до 2 декабря, 18:00.

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы должны быть представлены в MEDIA в электронной форме через портал mib.media.gov.az.

По итогам конкурса между Агентством и победившими субъектами онлайн-медиа будет подписан договор о предоставлении в течение 6 (шести) месяцев ежемесячной финансовой помощи в размере 3000 (трех тысяч) манатов каждому субъекту СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik onlayn media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib

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