Афлатун Амашов: На факультетах журналистики надо провести реформы

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "К сожалению, на факультетах журналистики вузов Азербайджана обучение ведется по гуманитарному направлению".

Как сообщает Report, об этом на "круглом столе" на тему "Роль СМИ в популяризации науки" сказал председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашов.

Он подчеркнул, что в стране важна популяризация науки: "Во многих государствах обучение на факультете журналистики, наряду с гуманитарным направлением, ведется и по другим направлениям. В Азербайджане нет научной журналистики. Поэтому мы не можем популяризировать науку. В ближайшее время на факультетах журналистики вузов в Азербайджане будут проведены реформы. Мы уже на пороге этих реформ. В иностранных странах деятели науки приносят стране валюту. Если в Азербайджане повысится внимание к этому направлению, а также точным наукам, будут и результаты".

А.Амашов сообщил, что в глобализирующемся мире особое значение придается наукам: "Поэтому мы должны популяризировать науку, чтобы люди пошли в этом направлении. В редакциях также должны работать люди, занимающиеся научной сферой. Мы в обществе должны создать интерес к науке. Народ, который видит развитие в науке, найдет свое место в глобализирующемся мире. Мы должны сделать науку популярной, чтобы сознание людей было направлено в эту сторону. Противоположное направление - предрассудки, невежество".