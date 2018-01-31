Адвокат: Наиболее распространенное правонарушение "журналистов-рэкетиров" требование денег путем шантажа

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ “В законодательстве нашли отражение статьи в связи с "рэкетской" журналистикой. Здесь речь идет о правонарушениях "рэкетских" журналистов, в связи с чем в законодательстве предусмотрены статьи”.

Об этом Report заявил адвокат Вамиг Шукюров.

Он отметил, что некоторые "журналисты" злоупотребляют правами, предусмотренными законом "О СМИ": “Например, журналист имеет право брать интервью, снимать фото и видео, записывать звук. Но есть журналисты, которые идут к врачу. Если врач просит у них больше денег, они записывают аудио, т.е. злоупотребляют своим правом. Потом они угрожают распространить запись и сами требуют деньги. "Рэкетские" журналисты в основном занимаются такими делами, шантажом”.

В.Шукюров не считает верным при учреждении сайтов во избежание таких случаев требовать лицензию: “Требование лицензии при создании сайтов может восприниматься как нарушение права слова и свободы мысли. Ни в одной прогрессивной стране мира в связи с сайтами лицензий не требуют”.

Адвокат отметил, что ему поступает большое количество обращений в связи с "рэкетской" журналистикой.