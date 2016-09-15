Адвокат ANS попросил у суда время

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба на решение суда касательно аннулирования Национальным советом телерадиовещания лицензии телеканала ANS.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Севды Гусейновой. В своем обращении новый адвокат ANS Фуад Агаев попросил отложить судебное заседание: "Пока я не ознакомился с делом, так как телеканал ANS недавно заключил со мной контракт. Поэтому прошу время, чтобы ознакомиться с делом".

Процесс был отложен на неопределенное время.

Отметим, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 Закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 Закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании". Затем НСТР обратился в Бакинский апелляционный суд для аннулирования лицензии телерадиокомпании ANS. Согласно решению суда, лицензия ANS TV была аннулирована. Не согласившись с решением, компания ANS подала кассационную жалобу.