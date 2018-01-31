ЗАО "Бакинский Метрополитен" дало старт новой социальной акции

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский Метрополитен" дал старт новой социальной акции под названием "Читай в метро".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Насими Пашаев.

По его словам, целью акции является поддержка пользы чтения и организации ее широкой пропаганды.

"Для нас очнь интересно, какие книги читаете Вы, наши пассажиры, какова реакция окружающих на это, какие книги вы предпочитаете:электронные или традиционные?! Чтобы принять участие в акции сделайте селфи с книгой, которую читаете в метро или интересное фото с человеком, который читает и поделитесь этим фото на нашей странице в Facebook с хэштэгом #metrodaoxu. К фото можно добавить название книги и ваше мнение о ней", – сказал Н.Пашаев.

Представитель ЗАО отметил также, что автор лучшего фото получит приз: ЗАО "Бакинский Метрополитен" вместе с сетью магазинов "Али и Нино" оценят все фото за неделю и расместят имя победителя на странице в Facebook, наградив при этом подарочным купоном в размере 20 манат. При помощи этого купона можно будет приобрести книги в сети магазинов "Али и Нино".

Отметим, что социальная акция "Читай в метро" продлится до 1 мая. Фотосъемка будет разрешена только внутри вагона.