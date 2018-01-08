Wikileaks опубликовал книгу Вульфа о Трампе

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Разоблачительный ресурс WikiLeaks опубликовал книгу Майка Вольфа о президенте США Дональда Трампа.

Как передает Report, книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" состоит из 22 глав. Они посвящены контактам Трампа, которые предшествовали президентским выборам в 2016 году, а также его взаимоотношениями с американскими политиками.

В частности, автор отмечает, что назначенные Трампом на свои посты Джеймс Мэттис, Герберт Макмастер и Джон Келли испытывают неприязнь к президенту и буквально считают его "идиотом".

В книге также рассказывается о политической роли его дочери Иванки и Джареде Кушнере, а также другие истории из жизни Трампа, которые обсуждают в кулуарах администрации президента США.