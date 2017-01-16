Вышло в свет очередное издание из цикла истории и культуры Карабаха

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На азербайджанском, русском и английском языках вышло в свет издание "Карабахские мифы" ("Qarabağ mifləri"), являющееся очередным совместным проектом Научно-методического центра по культуроведению министерства культуры и туризма и Института фольклора НАНА.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

В министерстве сказали, что Научно-методический центр распространил состоящее из серии открыток издание с целью охраны нематериального культурного наследия и национальных традиций, усиления чувства уважения к национальным и духовным ценностям, и доказательства того, насколько богатым фольклором обладает Карабах.

В издании собраны услышанные от жителей Карабаха и окрестных районов легенды, рассказы о мифологических образах, все рисунки на открытках также соответствуют легендам.

Сборник составлен сотрудником Института фольклора НАНА, доктором философии по филологии Илькином Рустамзаде, художником Ильгаром Мехтиевым, сотрудницей Научно-методического центра Ириной Озчобан и Гюнель Шимшек.