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    В Узбекистане вышел в свет роман о покушении на жизнь первого президента

    Роман основан на реальных событиях

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Узбекистане вышел в свет роман о покушении на жизнь первого президента этой страны Ислама Каримова.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Uzbekistan, литературное произведение, автором которого является узбекский писатель Акбар Мирза, так и называется — "Суикасд" ("Покушение").

    Роман основан на реальных событиях февраля 1999 года, когда религиозные радикалы готовились к террористическим актам в Ташкенте. Одной из мишеней их атаки был президент Каримов. 

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