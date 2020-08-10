О нас
Report Georgia

В Украине вышла книга азербайджанского поэта Салама Сарвана

В Украине вышла книга азербайджанского поэта Салама Сарвана Книгой уже заинтересовались в Институте литературы Национальной академии наук Украины
Литература
10 августа 2020 г. 13:00
В Украине вышла книга азербайджанского поэта Салама Сарвана
0 : 00
0 : 00

В Украине вышла книга известного азербайджанского поэта Салама Сарвана "И утонуть невозможно, неглубок этот мир..." ("І потонути неможливо, неглибокий цей світ...").

Как передает Report, издание является проектом Государственного центра перевода Азербайджана (ГЦПА). 

Переводчики книги — поэтесса, общественный деятель Леся Мудрак и ведущий специалист по художественному переводу ГЦПА Пюсте Ахундова. Ответственный секретарь проекта — общественный деятель Гончарук Марина. Иллюстрации Лизы Маркиной. 

Как рассказала Гончарук Марина, ГЦПА является флагманом в развитии украино-азербайджанского литературного процесса: "Благодаря Государственному центру перевода Азербайджана украинские читатели, литераторы имеют возможность ознакомится с образцами и современной азербайджанской поэзии, прозы, и с творчеством классиков азербайджанской литературы. Эти проекты очень важны для развития украино-азербайджанских отношений, в частности культурного, литературного обмена между нашими странами. Стоит отметить, проектом уже заинтересовались и в Институте литературы Национальной академии наук Украины, и в наших филологических университетах. Думаю, этот проект важен также и для развития переводческого дела в Украине",— отметила М. Гончарук. 

По словам Леси Мудрак, Салам Сарван — один из ярких представителей современной азербайджанской поэзии, который обладает не только талантливо-утонченным словом и ритмической организацией текста, но и онтологически оправданными для читателей категориями тождества горизонтов понимания масштабов мировой лирики. "Стихи азербайджанского поэта, как правило, — сюжетные. Переводя их, я, будто-бы, очутилась у  фильме жизни, своеобразной словесной короткометражке, что в лирике всегда было актуально, но малоупотребляемо.

Стихотворение Сарвана — обычно символическое, аллегорическое, тем и отличается от эпики, что строится на принципах изображения типа характера героя через определенное черты (мужество, жертвенность, склонность к юмору и т.д.) и типа обстоятельств, раскрывается через авторское отношение к изображенному, то есть показано не только, к примеру, мужество, но и отношение к нему.

В украинском переводе читатель почувствует Поэта, который как-будто ломает обыденную семантику, переживает минуты волшебства обыденными вещами и явлениями, на которые смотрит глазами профессионального МАСТЕРА. Поэта, который известные поэтизмы освещает под углом неожиданного смыслового потока. Поэта, что стал близок украинской ментальности",— рассказала Леся Мудрак.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salam Sarvanın əsərləri Ukraynada nəşr olunub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51

Последние новости

14:14
Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко Внешняя политика
14:07
Больной COVID-19 задержан за самовольный выход из дома Происшествия
14:01
Оштрафованы ехавшие на отдых в Габалу Происшествия
13:43
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал Внешняя политика
13:22
Казахстан будет производить вакцину против коронавирусной инфекции Бизнес
13:18
ФотоОрганизовано медобследование жителей обстрелянного армянами села Здоровье
13:12
ФотоКафе в Саатлы работало с нарушением правил карантинного режима Происшествия
13:06
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA снизились на 14% Инфраструктура
13:00
В Украине вышла книга азербайджанского поэта Салама Сарвана Литература
13:00
Во Франции резко вырос спрос на недвижимость Бизнес
12:42
Возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудника полиции Происшествия
12:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2020) Финансы
12:10
МВД: За минувшие сутки задержаны 8 находившихся в розыске лиц Происшествия
12:01
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов Армия
11:53
В России выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19 В регионе
Вся новостная лента