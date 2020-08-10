В Украине вышла книга азербайджанского поэта Салама Сарвана

Книгой уже заинтересовались в Институте литературы Национальной академии наук Украины

В Украине вышла книга известного азербайджанского поэта Салама Сарвана "И утонуть невозможно, неглубок этот мир..." ("І потонути неможливо, неглибокий цей світ...").

Как передает Report, издание является проектом Государственного центра перевода Азербайджана (ГЦПА).

Переводчики книги — поэтесса, общественный деятель Леся Мудрак и ведущий специалист по художественному переводу ГЦПА Пюсте Ахундова. Ответственный секретарь проекта — общественный деятель Гончарук Марина. Иллюстрации Лизы Маркиной.

Как рассказала Гончарук Марина, ГЦПА является флагманом в развитии украино-азербайджанского литературного процесса: "Благодаря Государственному центру перевода Азербайджана украинские читатели, литераторы имеют возможность ознакомится с образцами и современной азербайджанской поэзии, прозы, и с творчеством классиков азербайджанской литературы. Эти проекты очень важны для развития украино-азербайджанских отношений, в частности культурного, литературного обмена между нашими странами. Стоит отметить, проектом уже заинтересовались и в Институте литературы Национальной академии наук Украины, и в наших филологических университетах. Думаю, этот проект важен также и для развития переводческого дела в Украине",— отметила М. Гончарук.

По словам Леси Мудрак, Салам Сарван — один из ярких представителей современной азербайджанской поэзии, который обладает не только талантливо-утонченным словом и ритмической организацией текста, но и онтологически оправданными для читателей категориями тождества горизонтов понимания масштабов мировой лирики. "Стихи азербайджанского поэта, как правило, — сюжетные. Переводя их, я, будто-бы, очутилась у фильме жизни, своеобразной словесной короткометражке, что в лирике всегда было актуально, но малоупотребляемо.

Стихотворение Сарвана — обычно символическое, аллегорическое, тем и отличается от эпики, что строится на принципах изображения типа характера героя через определенное черты (мужество, жертвенность, склонность к юмору и т.д.) и типа обстоятельств, раскрывается через авторское отношение к изображенному, то есть показано не только, к примеру, мужество, но и отношение к нему.

В украинском переводе читатель почувствует Поэта, который как-будто ломает обыденную семантику, переживает минуты волшебства обыденными вещами и явлениями, на которые смотрит глазами профессионального МАСТЕРА. Поэта, который известные поэтизмы освещает под углом неожиданного смыслового потока. Поэта, что стал близок украинской ментальности",— рассказала Леся Мудрак.