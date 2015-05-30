В Тбилиси состоялась презентация романа азербайджанского писателя

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В выставочном центре Дидубе в Тбилиси открылся международный книжный фестиваль.

Как сообщает Report, в рамках фестиваля состоялась презентация романа "Мэр города" азербайджанского писателя Магсада Нура, а также встреча с автором. Книга опубликована на грузинском языке издательством "Интеллект" (Грузия) при участии центра художественного перевода и литературных связей. Заключение к книге написали известные грузинские литераторы и писатели - Гиви Алхазишвили, Шота Иташвили и Георгий Кекелидзе. Роман переводил писатель и переводчик Имир Мамедли.

На презентации выступили азербайджанские и грузинские литераторы - Гурам Одишария, Имир Мамедли, Георгий Кекелидзе, Гиви Алхазишвили, Каха Кудава, Огтай Казымов и другие. Далее писатель Магсад Нур ответил на вопросы читателей и провел автограф-сессию. На мероприятии также приняли участие представители СМИ Азербайджана и Грузии.