Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Центре Мехсети Гянджеви в Гяндже прошел "День поэзии".

Как сообщили Report в пресс-службе Союза писателей Азербайджана (СПА), мероприятие организовано СПА и Исполнительной властью Гянджи.

Прошедший по инициативе секретариата по вопросам творчества СПА "День поэзии" собрал любителей поэзии из Гянджи, Мингячевира, Шеки, Арана, Бейлагана, Газаха и других регионов.

На "Дне поэзии" выступили поэты Хязангюль, Сарваз Гусейноглу, Барат Вусал, Вагиф Аслан, Асфи Джафарли, Исмаил Иманзаде, Ингилаб Исаг, которые рассказали об истории развития литературы в Гяндже и продекламировали стихи собственного сочинения.

"Дни поэзии" с участием представителей региональных филиалов СПА планируется проводить регулярно в Гяндже и других регионах.