В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Некрасова

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 15 февраля в Образовательном комплексе "Модерн" города Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра, учащиеся под руководством учителя русского языка и литературы Аиды Новрузовой, представили литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве Николая Некрасова.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в своем выступлении поблагодарил педагогический коллектив комплекса, учащихся и их родителей за большое внимание к русской классической литературе. Здесь ежегодно проходят конкурсы, викторины, открытые уроки, театральные постановки, литературные вечера, посвященные творчеству русских поэтов и писателей.

Он передал в библиотеку комплекса подборку учебной и художественной литературы на русском языке.

Образовательный комплекс "Модерн" существует 5 лет, он является уникальным по системе преподавания. Оно ведется на трех языках: азербайджанском, английском и русском.

Перед началом мероприятия директор комплекса Мина Алиева и Валентин Денисов обсудили ряд вопросов развития сотрудничества между Образовательным комплексом "Модерн" и Российским информационно-культурным центром в городе Баку.