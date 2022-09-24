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В Баку отметят Европейский день языков

В Баку отметят Европейский день языков 26 сентября в Баку пройдет серия мероприятий приуроченное ко дню Европейских языков.
Литература
24 сентября 2022 г. 12:27
В Баку отметят Европейский день языков

26 сентября в Баку пройдут мероприятия, приуроченные ко дню Европейских языков.

Как передает Report, планируется проведение публичных чтений стихов и рассказов на различных европейских языках и переводы их на азербайджанский язык.

Мероприятие организовано кластером "Объединения институтов культуры стран Европейского союза" (EUNIC)-Азербайджан, созданным в феврале 2020 года с целью сближения европейской и азербайджанской культуры.

Публичные чтения с участием студентов бакинских центров европейских языков и культуры пройдут в Азербайджанском университете языков в Баку. Начало мероприятия в 15:00.

В этот же день впервые состоится мероприятие под названием "Литературная ночь в Баку", организованное посольствами Латвии и Чехии совместно с Представительством Европейского Союза в Баку. Мероприятие начнется в 20:00 в Orange Grove.

Каждый год 26 сентября отмечается Европейский день языков, который был провозглашён Советом Европы (и поддержан Европейским союзом) во время Европейского года языков — 6 декабря 2001 года. Основной целью данного события является поощрение изучения и освоение различных языков как в школах, так и вне их на протяжении всей жизни человека, где понятие европейские языки понимается в более широком смысле, чем совокупность официальных языков стран-членов Евросоюза.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Avropa Dilləri Günü qeyd olunacaq

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