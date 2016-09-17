Ушел из жизни украинский писатель, отслуживший 3 года в армии в Азербайджане

Баку. 17 Сентября. REPORT.AZ/ Украинский писатель, политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады (1990-1994), Герой Украины Роман Иванычук умер в субботу, 17 сентября, на 88-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Похоронят Иванычука на Лычаковском кладбище во Львове.

Роман Иваничук родился 27 мая 1929 года в селе Трач (ныне Косовского района Ивано-Франковской области). В 1948 поступил во Львовский университет на украинскую филологию, но потому, что не хотел идти в комсомол и в праздники ходил в вышиванке, на него был написан донос и в 1949 Романа Иванычука исключили из университета за "антисоветскую деятельность". Отслужил 3 года в армии (в Азербайджане) и в 1953 году возобновился в университете, который окончил в 1957 году.

В литературе считал своими учителями Василия Стефаника, Михаила Коцюбинского и Ирину Вильде, также в ранний период творчества находился под большим влиянием произведений Ивана Керницкого.

В 1958 году вышел первый сборник новелл "Прут несет лед", который принес ему признание.

В активе писателя двадцать исторических романов, которыми он пытается заполнить белые пятна в нашей истории. Его произведения переведены, в частности, на французский, русский и других языки.