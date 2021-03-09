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Умерла российская писательница Татьяна Полякова

Умерла российская писательница Татьяна Полякова Ей был 61 год
Литература
9 марта 2021 г. 12:43

Автор более 90 детективных романов писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире после онкологического заболевания на 62-м году жизни. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре", - сообщила она.

Как сообщается на сайте издательства "Эксмо", где выходили книги автора, Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива, была автором более 90 книг. По ее книгам сняты такие популярные фильмы как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".

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