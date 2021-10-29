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Умер известный писатель и драматург Мар Байджиев

Умер известный писатель и драматург Мар Байджиев Известный в Кыргызстане деятель культуры Мар Байджиев умер на 86-м году жизни.
Литература
29 октября 2021 г. 20:48
Умер известный писатель и драматург Мар Байджиев

Известный в Кыргызстане деятель культуры Мар Байджиев умер на 86-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter его внук Дастан Байджиев.

"Сегодня в Бишкеке на 86-м году жизни скончался известный писатель и драматург Мар Байджиев", - написал он.

Байджиев является выпускником Кыргызского госуниверситета, он также окончил в 1964 году в Москве курсы сценаристов и режиссеров. По его сценариям в советское время были сняты художественные фильмы в Кыргызстане, Казахстане, России и Узбекистане.

Байджиев перевел известный эпос "Манас" с кыргызского на русский язык, а также переводил произведения Дмитрия Фурманова, Антона Чехова и Вильяма Шекспира на кыргызский язык.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur qırğız yazıçısı vəfat edib

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