Умер известный писатель и драматург Мар Байджиев

Известный в Кыргызстане деятель культуры Мар Байджиев умер на 86-м году жизни.

Известный в Кыргызстане деятель культуры Мар Байджиев умер на 86-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter его внук Дастан Байджиев.

"Сегодня в Бишкеке на 86-м году жизни скончался известный писатель и драматург Мар Байджиев", - написал он.

Байджиев является выпускником Кыргызского госуниверситета, он также окончил в 1964 году в Москве курсы сценаристов и режиссеров. По его сценариям в советское время были сняты художественные фильмы в Кыргызстане, Казахстане, России и Узбекистане.

Байджиев перевел известный эпос "Манас" с кыргызского на русский язык, а также переводил произведения Дмитрия Фурманова, Антона Чехова и Вильяма Шекспира на кыргызский язык.