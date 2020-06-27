Союз писателей направил протест в оргкомитет Каннского кинофестиваля

Союз писателей Азербайджана направил протест в оргкомитет Каннского кинофестиваля и в посольство Франции в Азербайджане.

Как сообщает Report, в заявлении выражается протест по поводу включения в конкурсную программу фильма армянского режиссера, снятого в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

"Мы всегда выступали за беспрекословную свободу слова и свободу творчества. Однако мы считаем, что любое произведение не может и не должно вызывать усугубления межнациональных конфликтов. С чувством глубокого сожаления отмечаем, что включение в программу фестиваля фильма Норы Мартиросян "Если подует ветер" (Si le vent tombe) нанесет удар по дружеским отношениям между народами. Этот фильм, снятый в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, искажает реалии конфликта и служит укреплению статуса-кво, опирающегося на пропаганду сепаратизма”.

В заявлении подчеркивается, что международная общественность, в том числе Франция, признает территориальную целостность Азербайджана и не считает легитимным сепаратистское образование в Нагорном Карабахе: “Включение этого фильма в программу фестиваля является ударом по дружбе между нашими народами, противоречит нормам и принципам международного права, а также традиционной политике Франции. Мы выражаем решительный протест по поводу использования влиятельного Каннского фестиваля в качестве площадки для поддержки оккупационной политики Армении".