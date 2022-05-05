Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже

В первой Аллее почетного захоронения состоялась церемония открытия надгробного памятника покойному первому секретарю Союза писателей Азербайджана, народному поэту Фикрету Годже.

В первой Аллее почетного захоронения состоялась церемония открытия надгробного памятника покойному первому секретарю Союза писателей Азербайджана, народному поэту Фикрету Годже.

Церемония открытия состоялась в годовщину смерти народного поэта, сообщает Report.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, представители Министерства культуры, поэты и писатели, деятели культуры и члены семьи народного поэта.

Дочь народного поэта Гюлай Годжаева поделилась воспоминаниями об отце.

Отметим, что автором памятника является народный художник Натиг Алиев, а скульптором - Шамиль Буксаев.

Народный поэт Фикрет Годжа скончался 5 мая прошлого года в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.