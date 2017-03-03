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    В Колумбии снимут телесериал о жизни Габриэля Гарсии Маркеса

    Колумбийский режиссер Серхио Кабрера презентовал первый эпизод телесериала о жизни легендарного писателя

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/  Колумбийский режиссер Серхио Кабрера в соавторстве с продюсером Уго Леоном Феррером презентовали первый эпизод телесериала о жизни легендарного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсии Маркеса, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В основу сюжета легли многочисленные биографии Маркеса и воспоминания близких ему людей. Съемки начались еще в 2015 году, всего будет создано три сезона по 13 серий продолжительностью 45 минут каждая.

    Сейчас авторы кинопроекта ищут финансирование для продолжения съемок и надеются продать права на проект американской телевизионной сети HBO, создавшей такие знаменитые сериалы как "Игра престолов", "Подпольная империя" и "Клан Сопрано".

    Габриэль Гарсиа Маркес - автор романов "Сто лет одиночества", "Осень патриарха", "Генерал в своем лабиринте". Писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1982 году.

    Писатель умер в апреле 2014 года, 6 марта этого года ему исполнилось бы 90 лет.

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