Скончался автор романа "Мосты округа Мэдисон" Роберт Джеймс Уоллер

Баку. 11марта. REPORT.AZ/ Писатель Роберт Джеймс Уоллер, среди наиболее известных работ которого — роман "Мосты округа Мэдисон", умер в США в возрасте 77 лет.

Как передает Report,отмечается, что писатель умер после долгой, продолжительной болезни.

Некоторые книги автора попали в рейтинг бестселлеров The New York Times. Самым известным произведением Уоллера является написанны в 1992 году роман «Мосты округа Мэдисон».

В 1993 году книга была признана бестселлером. Она была переведена на 40 языков, по всему миру было продано более 12 миллионов копий. В 1995 году на экраны вышел одноименный фильм, спродюсированный Клинтом Иствудом.