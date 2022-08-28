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Скончалась автор известной книги "Волшебные сказки Тебриза"

Скончалась автор известной книги "Волшебные сказки Тебриза" Ушла из жизни ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана, доктор искусствоведения, автор известной книги "Волшебные сказки Тебриза" Джамиля Гасанзаде.
Литература
28 августа 2022 г. 02:29
Скончалась автор известной книги Волшебные сказки Тебриза

Ушла из жизни ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана, доктор искусствоведения, автор известной книги "Волшебные сказки Тебриза" Джамиля Гасанзаде.

Как передает Report, об этом сообщили ее коллеги.

Гасанзаде Джамиля Юсуф гызы родилась в Баку 7 декабря 1947 года.

После окончания средней школы поступила на факультет живописи Азербайджанского Государственного художественного училища им. А.Азим-заде(1963-68). В 1968 году поступила на очное отделение факультета теории и истории искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина при Академии Художеств СССР, а в 1973 г. закончила его с отличием.

В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в 2002 г. докторскую, в которой исследовала малоизвестные образцы миниатюрной живописи 13-14 веков. Д.Гасанзаде опубликовала свыше 150 научных трудов, среди которых шесть монографий по миниатюрной живописи Среднего Востока.

Книга "Волшебные сказки Тебриза", автором которой является Джамиля Гасанзаде, посвящена искусству азербайджанской миниатюры, занимающему уникальное место в мировом искусстве. Книга, в которой уделяется особое внимание прикладному искусству Азербайджана, считается одним из успешных изданий в плане ознакомления мира с азербайджанской историей и культурой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəşhur “Təbrizin sehrli nağılları” kitabının müəllifi vəfat edib

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