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    ​Сегодня юбилей известного русского писателя

    В Москве отмечается 155-летний юбилей А.П.Чехова

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения выдающегося русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова. Как сообщает Report, в театрах Москвы отмечается 155-летний юбилей драматурга.

    Произведения А.П.Чехова входят в репертуар всех театров. Так же как и в России, их ставили во всех постсоветских республиках, в том числе на сцене театров Азербайджана.

    На основе произведений писателя снято 235 художественных, 10 анимационных фильмов.

    Отметим, что Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в Таганроге (Российская империя). Его произведения считаются лучшими образцами русской литературы. Будучи врачом по специальности, всемирную известность он получил как писатель.

    А.П.Чехов скончался 15 июля 1904 года. 

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