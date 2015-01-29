​Сегодня юбилей известного русского писателя

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения выдающегося русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова. Как сообщает Report, в театрах Москвы отмечается 155-летний юбилей драматурга.

Произведения А.П.Чехова входят в репертуар всех театров. Так же как и в России, их ставили во всех постсоветских республиках, в том числе на сцене театров Азербайджана.

На основе произведений писателя снято 235 художественных, 10 анимационных фильмов.

Отметим, что Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в Таганроге (Российская империя). Его произведения считаются лучшими образцами русской литературы. Будучи врачом по специальности, всемирную известность он получил как писатель.

А.П.Чехов скончался 15 июля 1904 года.