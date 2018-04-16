Сборник рассказов Альберто Моравиа издан на азербайджанском языке

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанским центром перевода издан сборник рассказов выдающегося итальянского прозаика Альберто Моравиа.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Центра.

В книгу под названием "Чочара" вошли знаменитый одноименный роман писателя, а также около 30 рассказов из серии "Римские рассказы", среди которых "Марио", "Дружба", "Неудачник", "Пень", "Младенец", "Римская монета", "Дублер".

Альберто Моравиа снискал всемирную славу "Римскими рассказами", его первый роман "Равнодушные" по праву считается одним из самых ярких произведений XX века.

Знаменитый роман "Чочара" вышел в свет в 1957 году. Он был написан под впечатлением увиденного и пережитого Моравиа в городке Фонди, в Чочарии, в котором автор скрывался после высадки союзников в сентябре 1943 года.

Сборник рассказов переведен на азербайджанский язык Этимадом Башкечидом и Маиром Гараевым.