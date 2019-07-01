Сборник газелей Имадеддина Насими передан российским библиотекам

В связи с 650-летием выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имаддедина Насими в библиотеки Российской Федерации передана его книга "И стал Путем Истины я сам".

Как сообщили Report в Азербайджанском государственном переводческом центре, сборник газелей поэта передан 20-ти российским библиотекам.

1. Государственная библиотека России, Москва (https://www.rsl.ru/)

2. Национальная библиотека, Москва (http://nlr.ru/)

3. Библиотека Администрации президента Российской Федерации, Москва (https://www.prlib.ru/item/426645)

4. Библиотека парламента Российской Федерации, Москва (https://parlib.duma.gov.ru/)

5. Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (https://www.msu.ru/info/struct/dep/library.html)

6. Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург (http://www.rasl.ru/)

7. Российская государственная библиотека искусств, Москва (http://liart.ru/ru/)

8. Всероссийская государственная библиотека зарубежной литературы им. М.И.Рудомино, Москва (https://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiisk...)

9. Всероссийский институт развития науки РАН, Москва (http://rucompromat.com/organizations/vserossiyskiy...

10. Российская государственная общественно-научная библиотека, Москва (http://www.gpntb.ru/)

11. Российская государственная детская библиотека, Москва (https://rgdb.ru/ )

12. Информационный центр "Библиотека" Российской образовательной академии им. К.Д.ушинского, Москва (http://www.gnpbu.ru/)

13.Научно-информационный институт по общественным наукам РАН, Москва (http://inion.ru/library/about/)

14. Российская государственная общественно-историческая библиотека, Москва (https://www.shpl.ru/)

15. Национальный издательский фонд Информационно-телеграфного агентства России, Москва (https://tass.ru/moskva)

16. Государственная общественная библиотека РАН (Сибирь) (http://www.spsl.nsc.ru/)

17.Научно-музыкаьная библиотека им. С.И.Танеева Московкой государственной филармонии им. П.И.Чайковского, Москва P (http://taneevlibrary.ru/)

18. Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я.Франко, Симферополь (http://franco.crimealib.ru/)

19. Государственная научная ближневосточная библиотека, Хабаровск (http://www.fessl.ru/)

20. Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова, Симферополь (http://orlovka.org.ru/).