Джоан Роулинг написала четыре новые истории по вселенной Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг подготовила четыре новых произведения по вселенной "Гарри Поттера".

Об этом в четверг пишет Mirror, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, рассказы посвящены дисциплинам, которые преподают в Хогвартсе: заклинаниям, защите от темных искусств, зельеварению, травологии, прорицаниям, астрономии и уходу за магическими существами.

Они будут опубликованы на сайте писательницы 27 июня.

Семитомная серия книг Роулинг о Гарри Поттере выпущена в период с 1997 по 2007 год. Они изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По произведениям сняты восемь блокбастеров.