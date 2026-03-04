Роман Курбана Саида "Али и Нино" издан на лезгинском языке

В Гусаре состоялась презентация изданных на лезгинском языке книг - "Али и Нино" Курбана Саида и "Избранные произведения, часть II" лезгинского поэта Эйваза Гюлялиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ).

Мероприятие организовано совместно БМЦМ и Лезгинским культурным центром "Самур" в Центре имени Гейдара Алиева. Заместитель исполнительного директора БМЦМ Рамин Гамбаров отметил, что издание этих книг на лезгинском языке является не только значимым литературным событием, но и ярким примером сохранения и развития мультикультурных ценностей в стране.

Он подчеркнул, что Азербайджан исторически является пространством мирного сосуществования различных этно-религиозных общин, языков и культур, что делает наше государство уникальным и культурно богатым.

В сборнике Эйваза Гюлалиева "Избранные произведения - Часть II" представлены стихи и газели автора, а также переводы произведений известных азербайджанских поэтов на лезгинский язык.