Роман азербайджанского автора издан украинским мультимедийным издательством

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Детективно-приключенческий роман "Заговор пластиковых ведьм" азербайджанского журналиста и начинающего писателя Расима Бабаева издан украинским Мультимедийным издательством Стрельбицкого, сообщает Report.

Произведение вышло в форме электронной книги и будет распространяться посредством интернет-магазинов. Роман также вошел в лонг-лист объявленного Мультимедийным издательством Стрельбицкого конкурса "Детектив без границ – 2016", итоги которого будут подведены в ноябре текущего года.

"Заговор пластиковых ведьм" был написан в 2014 году, в начале 2015 года состоялась презентация книги. Через полтора год автор решил кардинально переработать свое произведение, не меняя при этом сюжета романа. Работа над доработкой заняла несколько месяцев.

Роман сочетает в себе элементы приключенческого триллера, автобиографического, детективного и психологического романа. Книга повествует о трех сотрудницах бакинского банка, отправившихся путешествовать в Европу. В результате они едва не погибли от руки наемного убийцы, но стали жертвами похищения в Париже. Вместе с главными героинями читатель посетит испанскую корриду, побывает в грандиозном океанариуме и на рок-фестивалях во Франции и Германии.

Читатель также окунется в студенческую атмосферу московских вузов и романтический мир рок-музыки, узнает "об истории любви и предательства".

В настоящее время Р. Бабаев работает над романом "Утилизатор… По следам песочного человека", описывающего события периода "арабской весны" в североафриканском государстве.