​Разгадан секрет вычисления убийц в детективах Агаты Кристи - ФОТО

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Британские литературоведы определили универсальную формулу для вычисления преступника в детективах "королевы жанра" Агаты Кристи.

Как передает Report, об исследовании пишет Gizmodo.

Команда аналитиков, в том числе и специалисты из Королевского университета Белфаста, тщательно проштудировали 27 из 83 произведений писательницы Агаты Кристи, которые вышли при ее жизни.

Оказалось, что место действия, особенности транспортных средств и характер убийства жертвы всегда становились важными ключами к разгадке. Также убийцу зачастую можно было определить по способу его появления в романе.

Когда злодей был женщиной, Кристи обычно описывала ее более негативными оборотами, если мужчиной - напротив писала более комплиментарно. Если жертва погибла от удушения, вероятность вины мужчины составляла 75%, а если убийство происходило в сельской местности, то с вероятностью 75% за ним стояла женщина.

Полученная формула не является строго математической - она демонстрирует связи между особыми приметами и логикой для понимая структуры детектива.