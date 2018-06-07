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    Первая "Искендернаме" на турецком привезена в Азербайджан

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    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Замдиректора по научной части Института рукописей НАНА, доктор филологических наук Паша Керимов заполучил копию поэмы “Искендернаме” османского поэта Таджеддина Ибрагима Ахмеди, хранившуюся в Тегеранской библиотеке. 

    Об этом Report сообщили в НАНА.

    Эта первая “Искендернаме”, написанная на турецком и состоящая из более 8 тысяч бейтов.

    Таджеддин Ибрагим Ахмеди –один из самых выдающихся представителей литературной школы Низами. Поэт представил это произведение сыну султана Баязида I - Эмиру Сулейману в 1390 году.

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