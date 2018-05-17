Отметят 110-летие Mикаила Mушфига

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летия Mикаила Mушфига.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в июне 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской поэзии Микаила Мушфига (Микаила Мирза Абдулгадир оглу Исмаилзаде).

Достойно использовавший традиции национального фольклора и классической литературы, великий поэт Микаил Мушфиг еще более обогатил многовековую сокровищницу художественной мысли Азербайджана неповторимыми поэтическими образцами, обладающими глубоким лиризмом и включающими в себя всю красоту родного языка. Новизна формы, широта тематики, романтический настрой и высокое жизнелюбие являются главными особенностями этих шедевров искусства слова. Имя Mушфига продолжает жить в памяти народа как символ памяти о невинных людях, ставших жертвами тоталитаризма 1930-х годов, и как образ несчастного поэта.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения достойного проведения 110-летия со дня рождения выдающегося поэта Микаила Мушфига, внесшего ценный вклад в развитие азербайджанской литературы, министерству культуры Aзербайджанской Республики совместно с министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 110-летию Микаила Мушфига.

Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.