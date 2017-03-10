Опубликованы избранные произведения русского писателя Юрия Трифонова

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Переводческим центром при Кабинете министров издана книга выдающегося представителя русской литературы XX века Юрия Трифонова.

Как сообщили Report в Центре, в книгу вошли такие известные рассказы, как "В грибную осень", "Смерть голубя"," Вера и Зойка", "Игры в сумерках", а также роман "Старик".

Повесть "Студенты", романы "Дом на набережной", "Отблеск костра", "Нетерпение", "Другая жизнь","Старик", которые писатель написал в разные годы, принесли ему большую читательскую любовь еще в 50-х годах прошлого века.

За повесть"Студенты" в 1951 году Юрий Трифонов был удостоен государственной награды.

Отметим, что издание является первым сборником произведений Юрия Трифонова, опубликованных в Азербайджане.

Произведения на азербайджанский язык перевел Захид Сарыторпаг.