Официальный сайт Переводческого центра будет распространять информации на чешском языке

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Aztc.gov.az (официальный сайт Переводческого центра при Кабмине Азербайджанской Республики) будет доступен и на чешском языке.

Как сообщили Report из пресс-службы центра, с сегодняшнего дня сайт aztc.gov.az, распространяющий тексты и материалы на 9 языках (азербайджанский, английский, русский, турецкий, немецкий, французский, испанский, арабский и персидский) будет действовать и на чешском языке.

Aztc.gov.az является сайтом Переводческого центра при Кабмине Азербайджанской Республики. Он был создан с целью пропаганды в мире через порталы "Азербайджанские реалии" ("Azərbaycan həqiqətləri"), "Писатели Азербайджана" ("Azərbaycan yazıçıları"), "Открытая книга" ("Açıq kitab"), "Хазар" ("Xəzər"), "Ясный путь" ("Aydın yol") национальной литературы, истории, прошлого и настоящего страны, повторной организации и усовершенствования переводческой сферы и пр.

Сайт распространяет на различных языках тексты и материалы, связанные с международными проектами.