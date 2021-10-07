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Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Как сообщает Report, имя победителя было объявлено 7 октября в Стокгольме.
Литература
7 октября 2021 г. 16:31
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Как сообщает Report, имя победителя было объявлено 7 октября в Стокгольме.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году. В 1968 году, в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре, переехал в Великобританию. В настоящее время работает на кафедре английского языка в Кентском университете (Великобритания).

Его дебютный роман, «Память об отъезде», был опубликован в 1987 году. На сегодняшний день издано десять романов на английском языке, а также сборник рассказов «Моя мать жила на ферме в Африке». Его самые известные произведения — «Рай» (1994 год) и «Дезертирство» (2005 год).

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