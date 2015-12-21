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    ​Натику Расулзаде предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Натику Расул оглу Расулзаде персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской литературы Натигу Расул оглу Расулзаде предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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