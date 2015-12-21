​Натику Расулзаде предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

21 декабря, 2015 20:22

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Натику Расул оглу Расулзаде персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской литературы Натигу Расул оглу Расулзаде предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.