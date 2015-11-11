Молодой писатель исключен из Союза писателей

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Союза писателей Азербайджана (СПА).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Союза.

Согласно информации, на заседании было принято решение об исключении молодого писателя Керамета Бёюкчёля из СПА.

В решении говорится: "Несмотря на неоднократные предупреждения, член Союза писателей Азербайджана Керамет Бёюкчёл в своих статьях и интервью продолжал оказывать пренебрежительное отношение к классикам нашей литературы, использовал оскорбительные высказывания в адрес своих сверстников-писателей. Поэтому, согласно 7-му пункту 6-й статьи Устава СПА, решено отстранить К.Бёюкчёля из Союза писателей Азербайджана".