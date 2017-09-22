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    Министерство культуры и туризма прокомментировало снос Дома-музея Мирзы Алекпера Сабира

    Сейчас по особому проекту заново строится оригинал дома
    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Разрушенный дом поэта Мирзы Алекпера Сабира не был оригиналом".

    Об этом Report заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов.

    Он отметил, что много лет назад из-за непригодности здания дом-музей поэта был снесен и построено нынешнее здание: "Сейчас по особому проекту заново строится оригинал дома".

    Отметим, что снесен Дом-музей Мирзы Алекпера Сабира в Шемахе. В ближайшее время завершится строительство музея. Все предметы музея в настоящее время хранятся в Шемахинской центральной библиотеке под охраной полиции. После завершения строительства предметы будут возвращены на место.

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