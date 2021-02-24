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Хиллари Клинтон планирует написать триллер

Хиллари Клинтон планирует написать триллер Произведение получит название State of terror, что можно перевести и как "Состояние ужаса", и как "Государство ужаса"
Литература
24 февраля 2021 г. 11:44
Хиллари Клинтон планирует написать триллер
Хиллари Клинтон

Политик, бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон впервые напишет художественное произведение в жанре триллер в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Клинтон сообщила во вторник в Twitter.

"Я рада сообщить, что вместе с Луизой Пенни пишу свою первую художественную книгу <...> Готовьтесь к дипломатии и предательству по-крупному", - говорится в сообщении. Произведение получит название State of terror, что можно перевести и как "Состояние ужаса", и как "Государство ужаса". Выпуск книги, которую будет публиковать издательский дом Simon & Schuster, намечен на 12 октября.

Согласно краткому описанию книги на сайте издательства, главным героем произведения станет только что назначенный госсекретарь США, которому дано задание раскрыть "смертельный заговор", призванный "воспользоваться американским правительством, потерявшим связи и власть там, где это особенно важно".

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