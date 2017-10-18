Американский писатель удостоился Букеровской премии

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за дебютный экспериментальный роман "Линкольн в Бардо", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Д. Сондерс стал вторым подряд американским писателем, выигравшим эту премию. Первым был Пол Битти, который получил награду за роман "Распродажа" в прошлом году.

Роман Сондерса повествует об Аврааме Линкольне, который приходит на могилу своего 11-летнего сына Вилли, умершего от тифа. На кладбище его посещают призраки и потусторонние силы, существующие между жизнью и смертью. Они ведут между собой диалоги, превращая роман в некое исследование смерти.

Судьи назвали роман Сондерса "крайне оригинальным" и "глубоко трогающим".

Отметим, что Букеровская премия является одной из престижнейших наград в мире английской литературы.