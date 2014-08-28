Новое назначение в Союзе писателей Азербайджана

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Союзе писателей Азербайджана (СПА) назначен главный секретарь.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт СПА, заместитель главного редактора журнала "Улдуз" Ильгар Фехми назначен главным секретарем Союза. И. Фехми приступит к своим обязанностям с 1 сентября 2014 года.

Напомним, что ранее эту должность занимал Ариф Амрахоглы, который скончался 19 июня этого года.

И. Фехми родился в Баку в 1975 году. Он автор восьми книг и множества сценариев, ряд которых был экранизирован по госзаказу. Его произведения изданы во многих зарубежных странах.

И. Фехми является ведущим литературной программы "Məclisi-Üns" на Азербайджанском государственном телевидении (AzTV).