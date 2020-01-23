Завершилась реконструкция подземного хамама на улице Беюк Гала

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"Ремонтно-восстановительные работы в Доме бакинских ханов (XVII-XVIII вв.) по ул. Беюк Гала 44, 46, 48, 50 продолжаются и завершатся к середине года".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, заявил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов.

По его словам, завершаются работы по посадке деревьев для создания парка рядом с Домом бакинских ханов, на данный момент рассаживаются декоративные кусты, продолжаются работы по озеленению территории.

"Также завершились работы по восстановлению, реконструкции и консервации относящегося к средним векам подземного хамама, обнаруженного при археологических раскопках по улице Беюк Гала, 50, являющихся составной частью работ, проводимых по адресу ул. Беюк Гала 44, 46, 48 и 50", - добавил А.Алекперов.