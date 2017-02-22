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    Замминистра встретилась с исполнительным директором Германо-азербайджанской палаты по внешней торговле

    Она проинформировала о проведении съемок фильма с целью пропаганды существующего на Южном Кавказе немецкого наследия

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 22 февраля прошла встреча заместителя министра культуры и туризма Севды Мамедалиевой с исполнительным директором Германо-азербайджанской палаты по внешней торговле Тобиасом Бауманом.

    Об этом Report сообщили из отдела информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма.

    Сообщается, что на встрече было отмечено о высоком уровне культурных связей между Азербайджаном и Германией.

    Касаясь охраны и пропаганды в нашей стране германского наследия, Севда Мамедалиева отметила о проводимых в этом направлении работах и перспективах сотрудничества.

    Также замминистра проинформировала о проведении съемок фильма с целью пропаганды существующего на Южном Кавказе немецкого наследия.

    Было отмечено о готовности Германо-азербайджанской палаты по внешней торговле сотрудничать с министерством в этом направлении.

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