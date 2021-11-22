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Замминистра рассказал о реформах в министерстве культуры

Замминистра рассказал о реформах в министерстве культуры "В министерства культуры произошли изменения. Сформирована и утверждена структура аппарата, отвечающая современным вызовам".
Kультурная политика
22 ноября 2021 г. 15:12
Замминистра рассказал о реформах в министерстве культуры
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"В министерства культуры произошли изменения. Сформирована и утверждена структура аппарата, отвечающая современным вызовам".

Как передает Report, об этом сказал журналистам первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

По его словам, в министерстве впервые создан отдел стратегического развития и управления проектами: "Кроме того, учрежден отдел координации культурной стратегии. Мы хотим, чтобы применялся проектно-ориентированный подход. Может появиться отдел корпоративного управления, ориентированное на конкретные цели".

Эльнур Алиев также отметил, что последующий этап реформ предполагает три основных направления: "Первое – правовые реформы. Правовой статус некоторых учреждений сформирован не полностью, что создает препоны в их деятельности. Второе направление подразумевает инфраструктурные и структурные изменения. Третье направление – развитие человеческого капитала. Лучшим примером этого является Агентство кино Азербайджана, которая призвана формировать условия, отвечающих современным требованиям киноиндустрии, заложить основу воспитания кадров, привлечь инвестиции в эту сферу, в том числе иностранные и, таким образом, развить киноиндустрию Азербайджана. Мы должны доказать, что Азербайджан является очень интересной площадкой для кинопроизводства".

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