За призы Казанского фестиваля мусульманского кино будут бороться 33 страны

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Оргкомитет XII Казанского международного фестиваля мусульманского кино объявил конкурсную программу, в которую вошли 60 фильмов из 33 стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают организаторы.

На фестиваль-2016 было прислано свыше 700 заявок (в том числе впервые из Литвы и Чили) из более чем 50 стран. В 2015 году были рассмотрены 735 заявок из 52 стран, в конкурсную программу вошел 51 фильм.

В данных конкурсных номинациях также представлены работы кинематографистов Франции, Ирана, Сербии, Афганистана, Сирии, Швеции, Литвы, Турции, Кыргызстана, России. Довольно много работ создано в копродукции – Ливан-Катар-США, Россия-Испания, Марокко-Италия, Россия-Норвегия-Финляндия и т.д. Сразу два документальных фильма посвящены выдающимся литераторам: это картины "Расул Гамзатов. Исповедь" (Азербайджан) и "Лев Толстой и Махатма Ганди" (Россия-Индия).

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога".