ЮНЕСКО: за разорение святынь Тимбукту нужно судить

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать случаи уничтожения всемирно известных мавзолеев в Тимбукту боевиками-исламистами, взявшими в 2002 году под своей контроль северную часть Мали, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как указала директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, согласно Гаагской конвенции уничтожение объектов культурного наследия расценивается как военное преступление.

В Мали оказались разрушены 16 мавзолеев XV-XVI века, где захоронены мусульманские святые, а тысячи рукописей утеряны.

ЮНЕСКО уже запустила проект по реконструкции этих памятников