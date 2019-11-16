ЮНЕСКО и Азербайджан: сотрудничество во имя сохранения всемирного наследия

16 ноября мир отмечает День учреждения ЮНЕСКО.

Именно в этот день в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). На Конференции в Лондоне был принят ее Устав, который подписали 37 государств мира. По их замыслу, новая организация была призвана содействовать обеспечению "интеллектуальной и нравственной солидарности человечества" и тем самым препятствовать развязыванию новой мировой войны.

Азербайджан вступил в это подразделение ООН 3 июня 1992 года. Вот уже более 27 лет существующие связи между ЮНЕСКО и Азербайджаном все более расширяются и охватывают разные сферы деятельности.

Азербайджан присоединился к множеству конвенций ЮНЕСКО в области образования, культуры, охраны природы и спорта.

Сотрудничество Азербайджана и ЮНЕСКО еще более активизировалось с присвоением первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан Алиевой титула посла Доброй воли ЮНЕСКО. Под руководством и пристальным вниманием Мехрибан Алиевой проводится важнейшая работа по охране материального и нематериального культурного наследия в Азербайджане и за рубежом, а также популяризации азербайджанской культуры в мире.

Благодаря усилиям президента Фонда Гейдара Алиева на проведенной в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби 4-й сессии Комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия, согласно итоговому решению структуры, ашугское искусство Азербайджана включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, на сессии в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО был также включен праздник Новруз. Учитывая, что этот праздник отмечается в ряде государств, по рекомендации организации он был представлен ЮНЕСКО как образец интернационального нематериального культурного наследия.

Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 43-ей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Еще одним из важных направлений деятельности Мехрибан Алиевой в культурной области является популяризация на международном уровне выдающихся личностей азербайджанской культуры, науки и искусства.

Так, в 2005 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Баку и Париже состоялось мероприятие, посвященное 120-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, в Париже в рамках ЮНЕСКО отмечено 100-летие выдающегося ученого-химика, академика Юсифа Мамедалиева, а также выпущены альбом и диски, посвященные 50-летию совместной деятельности всемирно прославленного музыканта Мстислава Ростроповича и его супруги, певицы Галины Вишневской.

В 2005 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоялась презентация изданного Фондом Гейдара Алиева музыкального альбома "Карабахские ханенде".

При этом Фонд Гейдара Алиева реализует также очень важные гуманитарные и культурные проекты, направленные на сохранение памятников культуры не только в Азербайджане, но и за рубежом.

В 2007 году Фондом Гейдара Алиева была осуществлена реставрация двух включенных в Список мирового наследия памятников, выставленных в парке Версальского дворца в Париже. Фонд Гейдара Алиева также сыграл значимую роль в создании в парижском музее Лувр новых залов, посвященных исламскому искусству. В 2012 году президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, а также президент Франции Франсуа Олланд приняли участие в церемонии открытия новых залов Лувра, в которых представлены произведения архитектуры, живописи и другого культурного творчества исламской цивилизации.

Фонд Гейдара Алиева оказал помощь в реставрации ряда французских церквей, относящихся к X-XII векам, в населенных пунктах Сантийи, Френе-о-Соваж, Сан-Илер ля Жерар, Танвиль, Куржуст, Ревойон и Мал департамента Орн, а также части витражей Страсбургского Кафедрального собора, относящихся к XIV веку.

Фонд также реализовал ряд проектов по сохранению исторических и культурных объектов в Италии и Ватикане. В 2016 году им были начаты реставрационные работы катакомб святого Себастьяна в Ватикане. Уже через два года первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие на церемонии открытия катакомб, имеющих важное культурно-историческое значение.

Ранее, в 2016 году Фондом Гейдара Алиева были отреставрированы катакомбы святых Марчеллино и Пьетро, а также «Зала философов» в Капитолийском музее.

Фонд Гейдара Алиева присоединился и к инициативе восстановления Берлинского замка, разрушенного и сожженного в годы Второй мировой войны.

29 сентября 2011 года Мехрибан Алиева в рамках начатой кампании сбора пожертвований для восстановления Берлинского замка вручила его руководству денежный чек на сумму 50 тысяч евро в качестве вклада Фонда Гейдара Алиева. Предполагается, что строительство Берлинского замка завершится в 2019 году.

Архитектурно-музейный заповедник "Трапезица", расположенный в болгарском городе Велико-Тырново, был отреставрирован при поддержке Фонда Гейдара Алиева. 22 сентября 2016 года первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева приняли участие на церемонии открытия Архитектурно-музейного заповедника "Трапезица".

Работы по консервации и реставрации в заповеднике, являющемся одним из центров исторического туризма в Болгарии и Восточной Европе, продолжались 10 месяцев.

Фонд Гейдара Алиева осуществил консервацию и реставрацию западной стены памятника протяженностью 158 метров, создание туристической аллеи протяженностью 880 метров, Центра культурного наследия, ремонт и консервацию находящихся на этой территории 3 средневековых церквей.

Кроме того, Фонд поддержал большое количество социальных проектов по поддержке образования, в частности постройке школ в Пакистане и Вьетнаме, социальных центров в Боснии и Герцеговине и др.

Таким образом, связи ЮНЕСКО и Азербайджана все более расширяются и охватывают разные сферы деятельности.