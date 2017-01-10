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    Во Франции пройдет международный конкурс, названный в честь заслуженной артистки Азербайджана

    Один из финальных концертов конкурса состоится в офисе ООН в Женеве

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Во Франции пройдет международный конкурс, названный в честь заслуженной артистки Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой. 

    Сообщается, что с 15 по 19 мая 2017 года во Франции и Швейцарии состоится 11-й Международный фестиваль пианистов имени Адили Алиевой. Один из финальных концертов конкурса пройдет 18 мая в главном офисе ООН в Женеве.

    Отметим, что заслуженная артистка Азербайджана Адиля Алиева живет во Франции на протяжении 25 лет. Она является директором Высшей международной музыкальной академии. Выпустила свыше 30 дисков. 

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