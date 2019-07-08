НАНА: Включение Дворца шекинских ханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО сделает Азербайджан известней

"Список всемирного наследия ЮНЕСКО – это список международного наследия. Включение старинной части Шеки, заповедника "Юхары Баш" и Дворца шекинских ханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО послужит тому, что об Азербайджане в мире узнают еще больше, сделает страну известней".

Об этом Report сказала завотделом по охране и проблемам восстановления памятников архитектуры Института архитектуры и искусства НАНА Рахиба Алиева.

По ее словам, включенные в список памятники считаются отныне всемирным наследием, а не только наследием той страны, которой принадлежат: "Поэтому включенные сюда памятники должны охраняться всем миром. Положительной стороной всего этого для Азербайджана является то, что памятники в нашей стране будут охраняться уже во всемирном масштабе".

Р.Алиева отметила, что проводить фундаментальные реставрационные работы во Дворце шекинских ханов нет нужды: "Несмотря на это, в памятниках каждые несколько лет должны вестись ремонтно-восстановительные работы. Этими работами занимаемся мы".

Завотделом подчеркнула, что в случае обращения, во Дворце шекинских ханов будет проведен осмотр: "Во дворце могут быть проведены реставрационные работы по инициативе ЮНЕСКО. После осмотра Дворца шекинских ханов специалистами будет определено, какая степень ремонтно-восстановительных работ потребуется там. Если возникнет необходимость, эти работы будут выполнены в обязательном порядке. Если поступит обращение в Институт архитектуры и искусства НАНА, наши сотрудники проведут осмотр Дворца шекинских ханов".