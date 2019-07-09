Ягуб Махмудов: Включение Дворца Шекинских ханов в список Всемирного наследия является блистательным завершением многотрудной борьбы

"Включение исторического центра Шеки наряду с Ханским дворцом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО является огромной победой мудрой, дальновидной политики президента Ильхама Алиева во имя Родины".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса академик Ягуб Махмудов.

"Официальное признание в мировом масштабе является большой исторической победой. Решение, принятое Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в отношении одного из древнейших городов мира – Шеки, насчитывающего более 2700 лет, ни где-нибудь, а в рамках 43-й сессии Комитета в Баку, является исключительно важным для Азербайджана событием. Эта победа – блистательный результат многотрудной борьбы.

История этой победы берет начало с незабываемого визита в Шеки в 2002 году общенационального лидера Гейдара Алиева, многочисленных поездок в Шеки президента Ильхама Алиева, посещения главой государства и первой леди исторических памятников в Шеки, реконструкции памятников по указанию президента и распоряжений Ильхама Алиева по поводу Шеки", - отметил Я.Махмудов.

Директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса академик Ягуб Махмудов "Шеки – уникальный город, хранящий историю, культуру и наследие Азербайджана".

Я.Махмудов напомнил, что Шеки славится не только памятниками старины, но и историческими личностями: "Шекинская земля взрастила таких титанов азербайджанской культуры, как Мирза Фатали Ахундов, Салман Мумтаз, Бахтияр Вагабзаде, Сабит Рахман, Шафига Ахундова, всех не перечесть. Шеки – уникальный город, хранящий историю, культуру и наследие Азербайджана. В 2008 году Шеки был избран в Лигу исторических городов, в 2010 объявлен столицей ремесленничества, в 2016 году решением ТЮРКСОЙ был признан столицей тюркской культуры, а в 2017 году вошел в список "Сеть творческих городов ЮНЕСКО".

Я был свидетелем тому, как президент в ходе своего визита в Шеки обошел все древние городские кварталы, четырежды бывал в Нижнем Караван-сарае. Помню, как президент поручил тогда: "В ходе реконструкции не нарушьте архитектуру этого памятника!" Никогда не забуду, как в ходе визита в Шеки нашего президента и первой леди, президента Турции и его супруги, Амина Эрдоган вдруг восторженно воскликнула: "Это бесподобные памятники!" и, обратившись к Мехрибан ханум, спросила: "Вы задумывались о том, чтобы включить их в Список ЮНЕСКО?", на что Мехрибан ханум уверенно ответила: "Мы уже ведем работу в этом направлении и непременно достигнем поставленной цели".