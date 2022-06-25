В ЮНЕСКО обсудили состояние культурного наследия, пострадавшего в ходе войны

Делегация, возглавляемая начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азадом Джафарли, посетила Париж, где расположена штаб-квартира ЮНЕСКО, с целью участия в заседании подкомитета

Делегация, возглавляемая начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азадом Джафарли, посетила Париж, где расположена штаб-квартира ЮНЕСКО, с целью участия в заседании ad hoc Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, на заседании обсуждались вопросы усиления механизмов мониторинга и контроля за выполнением второго протокола Гаагской конвенции “О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта” 1954 года, а также дальнейшего эффективного применения указанных механизмов.

В заседании принял участие постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Делегация довела до сведения участников заседания позицию Азербайджана. В связи с обсуждаемой темой в повестке заседания были даны соответствующие комментарии и выдвинуты предложения.

Отметим, что Азербайджан единогласно был избран в Комитет по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в декабре 2021 года.